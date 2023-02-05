«Вони перебувають на серйозному рівні деградації»: у Молдові різко відповіли на шовіністичні заяви росії

Висловлювання глави МЗС росії сергія лаврова викликали обурення вже не в одній країні. А його заяви про Молдову як про «другу Україну» свідчать про деградацію лаврова як дипломата. Про це заявив спікер молдавського парламенту Ігор Гросу в ефірі телеканалу «ТВР-Молдова».

«З антропологічної точки зору, заяви сергія лаврова знаходяться на серйозному рівні деградації публічної поведінки стосовно країни, з боку дипломата, — сказав спікер парламенту Ігор Гросу. — сергій лавров знехтував елементарними правилами спілкування з країною. Тут стільки шовінізму і гнилого імперіалізму, від якого тхне смертю, кров'ю, стражданнями, селами, стертими з лиця землі».

Спікер парламенту в Кишиневі повідомив, що хтось запитав лаврова, чому російські військові стирають з лиця землі українські села.

«„Вони діють професійно“ — така відповідь від високопосадовця, та ще й не найнижчого в росії — це чудово. Весь цивілізований світ має бути насторожений таким сповзанням, такою деградацією», — сказав спікер.

На думку Ігоря Гросу, такі заяви становлять реальну небезпеку, яка детально проявляється в Україні.

«Ми не говоримо про класичну боротьбу між двома арміями, одна з яких загарбницька, а інша захищає свою країну. Ви бачите, що росіяни роблять з критичною інфраструктурою. Це не лише військові об'єкти, які стають мішенню. Вони націлені на житлові квартали, вузли розподілу електроенергії, вузли розподілу тепла. Ця варварська поведінка становить реальну загрозу для всього цивілізованого світу», — заявив Ігор Гросу.

Раніше президентка Молдови Майя Санду звернулася до союзників по допомогу через спроби росії дестабілізувати країну. Крім того, аналітики попереджали про наміри путіна вторгнутися в Молдову.

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