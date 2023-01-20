росія намагається дестабілізувати країну: Молдова просить союзників про протиповітряну оборону

Молдова звернулася до союзників з проханням посилити свою протиповітряну оборону, оскільки в сусідній Україні триває війна, хоча те, що країна називає спробами росії дестабілізувати її, поки що зазнало невдачі, заявила 19 січня президентка Майя Санду.

«Ми запросили системи повітряного спостереження і оборони — сказала Санду в інтерв'ю агентству Reuters в кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Швейцарія. — Ми розуміємо, що Україна є пріоритетом, але ми також сподіваємося отримати певну допомогу».

Видання додає — Молдова має крихітний оборонний бюджет і вже давно має напружені відносини з Москвою. росія має війська і миротворців у Придністров'ї, сепаратистському регіоні Молдови, який виживає протягом трьох десятиліть за підтримки Кремля. Прозахідний уряд Молдови рішуче підтримує Київ після російського вторгнення і подав офіційний запит на вступ до Європейського Союзу лише через тиждень після того, як російські війська увійшли в Україну в лютому минулого року. Санду сказала, що військовий бюджет країни було збільшено, і уряд веде переговори з ЄС щодо систем протиповітряної оборони, а також переговори на двосторонній основі з союзниками. Вона сказала, що відчуває, що країна знаходиться в безпеці, враховуючи опір України росії.

Молдова також намагається відмовитися від російського газу, оскільки стикається з перебоями в постачанні електроенергії, спричиненими атаками Москви на енергетичну інфраструктуру України, а також скороченням поставок російського газу «Газпромом».

Нагадаємо, що раніше «ФАКТИ» писали «путін планує вторгнення до Молдови на початку 2023 року», — розвідка країни.

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