Російські літаки біля польського кордону: голландці підняли винищувачі

Голландські винищувачі були підняті на захист польського неба в понеділок, 13 лютого, у другій половині дня. Це сталося після того, як пострадянський розвідувальний літак у супроводі двох російських винищувачів наблизився до кордону Польщі з боку Калінінграда. Міністерство оборони Нідерландів заявило, що були підняті два винищувачі F-35, що дислокуються в Польщі. Відстеження винищувачів над Балтійським морем перебрали на себе німецькі Люфтваффе, повідомляє ресурс na: Temat.

«Літаків було три: російський Іл-20М Кут-А у супроводі двох винищувачів Су-27 „Фланкер“. F-35 супроводжували їх на відстані і передали ескорт своїм партнерам з НАТО», — повідомило Міністерство оборони Нідерландів.

Російські літаки також сфотографували: Іл-20М Кут-А — пострадянський літак-розвідник, призначений для ведення аерофотозйомки та радіоелектронної розвідки. Перший серійний екземпляр було завершено наприкінці 1969 року. Близько 20 літаків було побудовано до того часу, як виробництво закінчилося в 1976 році.

За даними Міністерства оборони Нідерландів, станом на лютий і березень в Польщі перебувають вісім винищувачів F-35. Чотири з них базуються на тактичній авіабазі Мальборк і використовуються для спостереження за повітряним простором НАТО над Східною Європою. У разі необхідності два літаки можуть за лічені хвилини злетіти на перехоплення іншого літака — наприклад, якщо його пілот відмовляється назвати себе або наближається до повітряного простору країни без дозволу. Ще два голландські винищувачі знаходяться в резерві, а чотири машини, що залишилися, використовуються для навчань. Голландські F-35 прибули на тактичну авіабазу Мальборк наприкінці січня. Їх присутність пов'язана з підтримкою місії НАТО з посиленого патрулювання повітряного простору і, як очікується, посилить обороноздатність східного флангу.

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