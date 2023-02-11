«Ми маємо дати цей дозвіл»: Бундестаг про наміри Польщі та Словаччини передати Україні східнонімецькі МіГ-29

За часів СРСР Східна Німеччина мала літаки МіГ, які були продані після возз'єднання Німеччини, зокрема, Польщі та Словаччині. При ухваленні рішення про їх передачу Україні необхідний дозвіл Німеччини, і німецький уряд має цей дозвіл надати. Про це у коментарі Guildhall заявив депутат німецького Бундестагу від коаліційної Вільної демократичної партії, член комітету з оборони Маркус Фабер.

«Наступного тижня в Мюнхені пройде конференція з безпеки. Напередодні, я спілкуюся з представниками посольства України в Німеччині, з іншими офіційними особами і перша позиція, яка озвучується в контексті авіації — це F-16 та МіГ-29. Обидві моделі не стоять на озброєнні у Люфтваффе. Тому перше завдання, яке стоїть перед Німеччиною — дати дозвіл на передачу Україні МіГ-29, які мають інші країни», — заявив він.

Євродепутат нагадав, що Германія була частиною радянської зони впливу, і Східна Німеччина мала ці МіГи.

«Після нашого возз'єднання, ми продали їх, наприклад, Польщі та Словаччині. Тому, при ухваленні рішення Польщею та Словаччиною про передачу Україні МіГів, їм також необхідно отримати дозвіл Німеччини. Щонайменше, це стосується частини таких літаків, які є у цих країн. Моя позиція — ми маємо дати цей дозвіл Польщі та Словаччини», — зазначив німецький парламентар Маркус Фабер. кі є у цих країн. Моя позиція — ми маємо дати цей дозвіл Польщі та Словаччині", — розповів німецький парламентар Маркус Фабер.

Нагадаємо, раніше в Сенаті Франції член комітету з оборони та міжнародних відносин Гійом Гонтар виступив із закликом до країн-членів НАТО забезпечити Україну авіацією для якнайшвидшої перемоги у війні.

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