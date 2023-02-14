Сварка через «неправильне паркування» у дворі київської багатоповерхівки закінчилася стріляниною: пошкоджені три автівки (фото)

Трапляються випадки, коли «дорожні» конфлікти призводять до трагедій. Так, нещодавно в столиці сварка між водіями коштувала життя одному з них. А днями конфлікт, який виник між пішоходом та водієм, який сидів в своїй автівці у дворі київської багатоповерхівки, вилився у стрілянину.

Як повідомляють в поліції Києва, н спецлінію 102 надійшло повідомлення про стрільбу по вулиці Декабристів. За словами начальника Дарницького управління поліції Олега Гудими, заявник перебував у салоні автомобіля, припаркованого у дворі багатоповерхівки, коли до нього підійшов чоловік.

«Незнайомцю не сподобалось, як припаркував автівку потерпілий, тож коли керманич вийшов з транспортного засобу, невідомий направив зброю в сторону авто та здійснив кілька пострілів. Водій відбіг подалі від стрілка та вже на безпечній відстані зателефонував до поліції», — зазначив він.

Поліцейські, які прибули за викликом, оглянули прилеглу територію та знайшли речові докази — вісім гільз біля під’їзду багатоповерхівки. Стрілком, який мешкає в багатоповерхівці, виявився 52-річний уродженець Черкаської області. Він перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Під час обшуку поліцейські вилучили вогнепальну зброю із набоями.

Фото поліції

За словами Олега Гудими, під час стрільби на вулиці зловмисник пошкодив три припарковані автомобілі. На щастя, ніхто із людей не постраждав.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Затриманому повідомили про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — замах на умисне вбивство. Санкція статті передбачає від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Ексклюзивний матеріал про трагедію, що сталася в столиці, «Олексія застрелили через зауваження за паркомісце просто під під’їздом»: подробиці вбивства військовослужбовця в Києві", читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото поліції

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