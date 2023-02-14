Склянка води з яблучним оцтом натще — і зайвих кілограмів як не бувало

Люди, які хочуть позбутися зайвих кілограмів, п'ють жироспалювальні напої. Одним із таких засобів стати суміш води та яблучного оцту.

Такий оцет містить оцтову та хлорогенову кислоти, які прискорюють розщеплення жирів та підвищують спалювання калорій, пише medpravda.ua.

Втім, для схуднення необхідно не лише це — важливо дотримуватись правильного харчування та бути фізично активним.

Щодо оцту, то фахівці радять обирати лише органічні, нефільтровані та непастеризовані види, які багаті на незамінні ферменти, амінокислоти, біофлавоноїди та живі бактеріальні культури.

«Яблучний оцет активізує природні процеси та спалює жир. Він допомагає зменшити органний жир, що знижує резистентність до інсуліну та ризик розвитку цукрового діабету», — цитує видання вчених Варшавського університету природничих наук (Польща).

Ранком натще рекоментують випити розчин з 1 склянки води та 1 ст. л. яблучного оцту. Втім, лікарі застерігають від надмірного вживання води з яблучним оцтом тим, хто страждає на захворювання травної системи, печінки, а також вагітним жінкам.

Також зловживання водою з яблучним оцтом протягом тривалого періоду може призвести до значного зниження рівня калію в крові або сприяти виникненню остеопорозу.

Прибрати зайві кілограми може також допомогти напій з моркви та води, який допомагає спалювати жир.

Фото Pixabay

618

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram