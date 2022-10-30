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Здоров'я та медицина

Напій з моркви та води миттєво прибрав 5 кг жиру з живота: як його правильно приготувати (відео)

16:13 30 жовтня 2022
морква

Кожна жінка хоче виглядати молодо та привабливо. І якщо для обличчя існує безліч різних кремів, масок, пілінгів, то щоб досягти стрункості фігури, потрібно щодня працювати — займатися спортом, вести здоровий спосіб життя, правильно харчуватися.

Ось із харчуванням жінки часто зриваються. А після тістечок та тортиків, їм важко повернути форму. Зайві кілограми міцно закріплюються, особливо на боках та животі.

Морква — один зі «спалювачів» жиру, багатий на вітамін А.

Щоб приготувати напій, який допоможе прибрати близько 5 кг жиру з живота, потрібне морквяне бадилля. Воно теж багате на вітамін А, який впливає на зростання нових жирових клітин, накопичення жиру та ожиріння.

Бадилля дрібно порізати й залити склянкою (250г) окропу.

Протягом 30 хвилин напій настоїться та охолоне. Його слід пити щоденно 7 днів. Результат не забариться — через тиждень на животі не буде близько 5 кг жирового прошарку.

> Раніше «ФАКТИ» розповідали, що таке дефіцит калорій та як його правильно створити для схуднення.

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