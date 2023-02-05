Щоб схуднути, потрібно створити дефіцит калорій. Жироспалювальні напої — один з найпростіших способів зниження ваги. До того ж вони дуже корисні та легкі у приготуванні. Це ідеальний варіант для тих, хто не любить спорт та складні дієти.

Такі коктейлі не тільки допомагають краще спати та насичують поживними речовинами, а й знищують жир у короткий термін.

Люди, які сплять менше ніж 6 годин на добу, мають підвищений рівень кортизолу — гормону стресу, що призводить до збільшення підшкірного жиру. Ці напої не лише допомагають впоратися з безсонням, а й знизити вагу, йдеться на сторінці «Професійний масаж».

Коктейль, які запропонували фахівці, назвали «нічним викрадачем жиру». Його можна приготувати у домашніх умовах.

Інгредієнти:

1 ст. нежирного кефіру

2 ст. л. висівок (можна замінити вівсянкою, перемолотою у блендері)

1 ст. л. льняного борошна (можна змолоти в блендері лляне насіння)

1 ч. л. какао-порошку

6−7 шт. чорносливу

щіпка кориці

50 мл гарячої води

Приготування:

Залити окропом чорнослив й залишити набухати протягом декількох хвилин.

Змішати охолоджений кефір з висівками або вівсяними пластівцями, лляним борошном, корицею та какао-порошком.

Подрібнити чорнослив за допомогою блендера на однорідну масу.

Щоб коктейль був солодшим, до чорносливу можна додати 1 фінік.

Поєднати сухофрукти з кефіром, розмішати.

Пити перед сном, а краще замість вечері.

Дієтологи відзначають, що чорнослив допомагає знизити апетит й потяг до солодкого, в ньому присутні зола і сорбітол, які мають здатність виводити токсини.

Якщо ввести чорнослив у свій щоденний раціон, схуднення станеться природним чином.

При цьому протягом дня слід пити достатню кількість води.

Існує ще кілька рецептів.

Яблуко та подорожник

Інгредієнти:

1 несолодке яблуко

1 ст. води

2 ст. л. насіння подорожника

0,5 ч. л. кориці

Приготування:

Розрізати яблуко на шматочки довільної форми, додати воду і подрібнити блендером до однорідної маси.

Перелити суміш у кухоль, додати насіння подорожника та корицю.

Випити негайно, поки насіння не загусне.

Запити половиною склянки води.

Яблучний пектин обмежує всмоктування жиру з кишківника й допомагає організму розщеплювати жири на жирні кислоти, доки людина спить.

Насіння подорожника притуплює почуття голоду.

Молоко з мускатним горіхом

Інгредієнти:

1 ст. молока середньої жирності

2 ч. л. меду

¼ ч. л. меленого мускатного горіха

Приготування:

Підігріти молоко

Додати мед та мускатний горіх.

Пряне поєднання молока з медом та мускатним горіхом робить цей напій надзвичайно смачним. Мед сприяє розслабленню та дарує спокійний сон. Мускатний горіх має розігрівальний ефект, який запускає метаболізм, щоб жир «горів», поки людина спить.

Раніше ми розповідали, як без жодних дієт скинути 5 кг ваги.

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