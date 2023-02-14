3,7 тонни корму, нові домівки і пошук господарів: як «Ф-підтримка» здійснює мрії врятованих від війни тварин

До доброї справи може долучитися кожен небайдужий. А якщо взяти участь у благодійній акції до Дня закоханих — поділитися історіями врятованих «хвостиків» у соцмережах — можна ще й виграти подарунки.

Соціальна програма з підтримки евакуйованих з «гарячих» точок країни безпритульних тваринок, ініційована благодійним фондом Happy Paw та мережею Фокстрот, продовжує свій розвиток. Вона направлена на здійснення мрій врятованих чотирилапих та поліпшення умов їх перебування у притулках, де волонтери знайшли для них новий прихисток від війни. Для цього партнери оголосили збір коштів, які направляються фондом на реалізацію мети програми.

З дня старту програми «Ф-підтримка» зібрано вже понад 250 000 грн, що дало змогу забезпечити 13 притулків більше як 3,7 тонни корму та збудувати хвостикам нові домівки. Лише протягом січня-лютого допомогу отримали 7 притулків:

«Бім», м. Кропивницький (евакуювали з Краматорська 58 тварин та 14 — з Богородчан) — 400 кг корму;·

«Вікно в життя», м. Дніпро (прийняли 15 тваринок із Бахмута та Торецька) — 172 кг корму;·

«Дворняшкам дім», м. Київ (прийняли котів з Бахмута, Херсона, Миколаєва) — 242 кг корму;·

притулок Тетяни Близниченко, м. Павлоград (прийняла 16 котиків із Курахово, Бахмута, Максимільянівки) — закупили 100 кг корму;

«Дай лапу, друже», м. Запоріжжя (евакуювали понад 100 тварин, врятованих нашими військовими з Оріхово, Камишевахи, Гуляйполя, Тимировки) — отримали 400 кг корму;

«Зоошанс, м. Чернігів (навесні 2022 року врятували десятки тварин, яких люди покинули напризволяще у місті та околицях) — 270 кг корму;

«У добрі руки», м. Переяслав — збудували 5 чотирьохсекційних будок для 20 собак.

Зазначимо, на початку грудня 2022 року благодійна організація Happy Paw за підтримки мережі побутової й електронної техніки Фокстрот ініціювала старт спільної програми «Ф-підтримка для тваринки», щоб допомагати безпритульним тваринам, яких було евакуйовано із прифронтових міст. За один місяць небайдужі українці перерахували понад 100 000 грн, що дало можливість допомогти 1174 врятованим «хвостикам» та закупити 2125 кг корму.

А до дня всіх закоханих Фокстрот разом з БФ Happy Paw запустив зворушливу благодійну акцію «Ставай Купідоном для безпритульної тваринки» з розіграшем подарунків. Для цього необхідно спробувати в соцмережах Happy Paw кото-песо рандомайзер та дізнатись, для якої безпритульної тварини ви станете Купідоном і, поділившись результатом у себе на сторінці, можливо, допоможете знайти їй дім. 5 переможців отримають подарунки від «Фокстрот». Деталі — тут.

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