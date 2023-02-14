Олімпійському чемпіону з росії провели ще одну ампутацію: раніше фігурист втратив обидві стопи

Олімпійському чемпіону Ігор-2006 у танцях на льоду, знаменитому російському фігуристу Роману Костомарову, який раніше втратив обидві стопи, ампутували пальці на руках, повідомляє Telegram-канал Mash.

За інформацією джерела, лікарі вчасно зупинили зараження та врятували верхні кінцівки спортсмену. Mash стверджує, що інформація про ампутацію Костомарову обох кистей — фейк. Наразі фігурист перебуває у свідомості, його стан продовжують підтримувати за допомогою подачі кисню через спеціальну трубку у гортані.

Нагадаємо, Костомаров потрапив до лікарні 10 січня з тяжкою пневмонією. Через тривале перебування на апаратах ЕКМО та ШВЛ у фігуриста погіршився периферійний кровообіг, став розвиватися некроз, через що були ампутовані стопи. Пізніше стало відомо, що Костомаров погодився на ампутацію пальців рук, якщо лікарі не зможуть відновити кровопостачання.

Додамо, що Костомаров, окрім олімпійського «золота», також двічі завоював нагороди найвищої проби на чемпіонатах світу та тричі — на європейських першостях. Усі свої гучні перемоги у кар'єрі фігурист здобув у парі з уродженкою Дніпропетровська Тетяною Навкою — нинішньою дружиною прессекретаря путіна дмитра пєскова.

Тетяна Навка та Роман Костомаров із золотими медалями Олімпійських ігор

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитому футболісту ампутували ногу через «нестерпні страждання».

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