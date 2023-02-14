Масштабний збій у роботі «Нової пошти»: посилки ані отримати, ані відправити

У вівторок, 14 лютого, користувачі масово скаржилися, що не вдається відкрити застосунок «Нової пошти», і що відділення не працюють.

З'ясувалося, що було зафіксовано системний збій, над вирішенням питання працюють фахівці. Саме такі відповіді українцям давали на сторінці «НП» у соціальних мережах.

Нагадаємо, що у перших числах січня після ракетної атаки рашистів у Києві стався перепад напруги, який призвів до технічного збою у роботі автоматики на станціях метрополітену. Тоді лінійка турнікетів працювала не у повному обсязі.

Фото Pixabay

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