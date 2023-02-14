На підготовку мобілізованих дають два тижні, а «вагнерівських» зеків взагалі не готують, — Генштаб

Попри значні втрати, ворог не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, суттєво продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, противник активно застосовує авіацію. Протягом доби російські окупанти завдали 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі Костянтинівки та Краматорська на Донеччині. Є поранені серед мирного населення. Пошкоджено палац культури, в якому працює центр видачі гуманітарної допомоги. Також уражено приміщення медичного закладу.

Про ракетні удари також повідомляв очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, показавши їхні наслідки.

Також ворог здійснив понад 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах Херсона, Очакова та Берислава. Ворожі снаряди пошкодили приватні та багатоповерхові будинки, є поранені.

Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.



«З метою компенсування масштабних військових втрат росіян у ході ведення бойових дій на території полігону Кадамовський російської федерації в навчальному центрі проходять підготовку орієнтовно до двох бригад військовослужбовців російських окупаційних військ з числа мобілізованих та „добровольців“. Основна частина російських військовослужбовців проходить тритижневий курс підготовки. Окремі групи проходять двотижневий курс. В результаті відзначається низький рівень готовності до виконання завдань. З початку цього року на території полігону підготовка рекрутів групи „вагнер“ не проводилась. Інструктори навчального центру залучаються до підготовки безпосередньо у районі ведення бойових дій», — йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Протягом доби авіація Сил оборони України завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, 3 склади боєприпасів та 2 станції РЕБ ворога.

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Фото Генштабу ЗСУ

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