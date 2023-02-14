Мобілізованим, які не бажають воювати, окупанти обіцяють доплату за кожен кілометр захопленої української землі, — Генштаб

Росіяни, незважаючи на великі втрати, зокрема, під Угледаром, продовжують ведення наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Збройні Сили України вживають додаткових заходів для посилення оборони.

Як повідомляють в Генштабі ЗСУ, протягом доби, що минула, противник завдав 2 ракетних та 32 авіаційних удари. Здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ударів російською федерацією залишається високою по всій території України. Водночас, наша система протиповітряної оборони постійно зміцнюється.

Українські підрозділи відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Невське, Кремінна, Кузьмине, Шипилівка і Білогорівка на Луганщині та Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Водяне, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

Авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження окупантів. Були збиті два літаки ворога — Су-24М та Су-25. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 7 районів зосередження живої сили, 2 станції РЕБ, а також склад боєприпасів російських окупантів.

У ранковому зведенні зазначається, що через відсутність металевих жетонів з особистим номером, за яким можна ідентифікувати тіло загиблого військовослужбовця, особовий склад ворожих підрозділів 20-ї армії, що діє у Луганській області, зобов’язали носити у нагрудній кишені гільзу із клаптиком паперу з даними про себе.

«Щоб мотивувати особовий склад до наступу, у підрозділах противника розповсюджується агітація про добові грошові надбавки за участь у штурмових діях. До того ж, анонсовано доплату кожному загарбнику за кілометр просування по українській землі», — зазначається у повідомленні.

Тим часом у москві розпочалась агітаційна робота щодо мобілізацї науковців. Зокрема, з персоналом науково-дослідного інституту «Полюс», який є провідним науковим центром росії в галузі лазерних технологій, проведено роз’яснювальну роботу про соціальні гарантії та пільги мобілізованим особам.

За даними Генштабу, втрати противника на ранок вівторка, 14 лютого, перевищили 139 тисяч убитими. За добу Сили оборони України ліквідували ще 740 окупантів.

Раніше в британській розвідці зазначали, що на північній околиці Бахмута сили групи «Вагнер» просунулися на 2−3 км далі на захід, контролюючи місцевість біля головної траси М-03, яка веде до міста. Також російські війська дедалі більше домінують на північних підступах до Бахмута.

Фото Генштабу

173

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram