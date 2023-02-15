Приділіть увагу найдорожчим людям і подаруйте їм свою любов: гороскоп на Стрітення, 15 лютого, від Анжели Перл

Сьогодні не лише середина тижня, 15 лютого, а й свято Стрітення, нагадує відома австралійська астрологиня Анжела Перл, яка народилася у Миколаївській області України.

Тому в цей день дуже бажано приділити увагу найдорожчим людям і навіть при можливості зробити їм невеликі подарунки, пише інформаційний ресурс.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Початок дня виявиться дуже вдалим. Овни відчують приплив сил та енергії та займуться навіть тими справами, які раніше їх лякали. Цього дня рекомендується розпочати вчитися чогось нового. Можна навіть спробувати свої сили у незвичній для себе сфері. Важливих зустрічей у цей день краще не відкладати. А друга половина дня виявиться дещо напруженою. Рекомендується в цей час просто зосередитися на чомусь важливому та корисному.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Початок дня виявиться дещо напруженим, навіть доведеться похвилюватися. Жодних серйозних проблем не очікується. Однак Тельці при цьому готуються до найгіршого. У справах буде нелегко зосередитися. У спілкуванні з колегами можливі непорозуміння. Але пізніше ситуація зміниться на краще — у другій половині дня можуть справдитися давні бажання. Не варто боятись мріяти!

Близнюки (22 травня — 21 червня)

У цей день Близнюки будуть серйозно налаштовані. Завдяки такому підходу можна буде досягти хороших результатів на роботі. Відносини з колегами складаються зараз добре. Усі важливі документи рекомендується підписати до обіду. З рідними та близькими можна поділитися проблемами, які турбують. Швидше за все, вдасться знайти правильне рішення.

Рак (22 червня — 22 липня)

У цей день не всі завдання даватимуться легко. Однак загалом день не такий поганий. З будь-якої ситуації Раки здатні знайти вихід. Не варто намагатися вплинути на оточуючих — це марнування часу. А вдома на Раків чекають численні справи. Якісь питання доведеться відкласти. А увечері дозволяється будувати плани на майбутнє.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Цього дня Левам не варто сердитись на оточуючих через якісь дрібниці. Рекомендується тримати себе в руках та зберігати спокій. Завдяки такому підходу можна буде ухвалити правильні рішення щодо того чи іншого питання. Робота буде забирати більше часу, ніж зазвичай. Леви отримають новини, через які переживатимуть. Також можливі фінансові надходження.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Представники цього знаку не з боязких, проблем не уникають і приймають усі наслідки власних вчинків. Такий підхід йде тільки в плюс і допомагає досягати найкращих результатів. Досягнення не залишаться непоміченими. У цей день спілкування даватиметься легко. Діви порозуміються з усіма оточуючими. Пощастить помиритися з тими, з ким раніше були сварки.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Настрій Терезів у цей день залишатиме бажати кращого. Проте серйозних причин для цього немає. Загалом день виявиться непоганим. До всіх питань рекомендується підходити з усією серйозністю. Дуже можливі успішні угоди та фінансові надходження. А от удома можуть бути непорозуміння. Однак Терези зможуть все вирішити, і ситуація знову стане позитивною.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Якщо виявити ініціативу, то справи підуть як ніколи. Цього дня можуть з'явитись цікаві ідеї, які підтримають оточуючі. Наполегливість допоможе обігнати всіх конкурентів та залишити їх із носом. День добре підходить як для фізичної, так і для розумової праці. Навантаження лише покращать настрій. Є всі шанси вивчити іноземну мову на високому рівні.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільцям у цей день рекомендується більше думати. Завдяки такому підходу вдасться придумати щось цікаве та особливе. Зустрічі та переговори обіцяють бути вдалими. І тут не зайвим буде показати особисту чарівність. Корисно також цього дня вчитися чогось нового. А вечір рекомендується провести вдома із близькими людьми.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

День чудово підходить для ділових переговорів та спільної роботи з людьми. Козероги зможуть домовитися з колегами та допомогти всім, кому це потрібно. Відкриються нові цікаві перспективи. І не варто відступати. Тільки наполегливість і впевненість у собі допоможуть досягти хороших результатів.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водолії можуть зіткнутися з деякими складнощами. Однак вони не виявляться серйозними. У спілкуванні можуть бути деякі проблеми та непорозуміння. Зрештою, навіть доведеться відмовитися від якихось планів. Однак, як би там не було, Водолії все одно впораються з більшою частиною поставлених завдань. А ввечері на них чекають нові турботи.

Риби (19 лютого — 20 березня)

День чудово підходить для спілкування. Ділові зустрічі відбудуться на ура. З'явиться можливість навіть поновити старі зв'язки. Очікуються грошові надходження, які піднімуть настрій. Рибам вдасться купити речі, про які вони давно мріяли. А ввечері рекомендується провести час із рідними та близькими людьми, поспілкуватися, відпочити та розслабитися.

Гороскоп на увесь поточний тиждень для усіх знаків Зодіаку читайте в «ФАКТАХ».

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