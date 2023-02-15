«Строкате Стрітення», теплий березень і похолодання у квітні: синоптики розповіли про погоду у найближчі тижні

Як і попереджали синоптики, середина лютого буде в Україні з мокрим снігом та сильним вітром.

Штормові пориви вітру очікуються у східних областях, на південному сході України, на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині.

На решті території України суттєві опади — навряд, у західній частині навіть буде сонечко, вітер північних напрямків — помірний. Температура повітря впродовж дня коливатиметься в межах +1…+5 градусів, у східній частині 0.-3 градуси морозу, пише синоптикиня Наталя Діденко.

У Києві 15 лютого буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів, місцями може політати невеликий сніг. Протягом дня у столиці передбачається +1…+3 градусів.

Мапа Метеопост

Інформацію синоптика підтверджують її колеги з Укргідрометцентру.

В останню декаду лютого погода в Україні буде відносно теплою. Температура повітря очікується на рівні −3…+3 градуси вночі та +4…+9 вдень, але буде волого. Про це повідомив народний синоптик Станіслав Щедрін.

Березень розпочнеться з потепління. Температура буде в межах +9…+11, на Заході країни — до +10…+13. Опадів буде небагато, а сонця побільшає.

Така погода в Україні протримається і в другу декаду місяця. В кінці березня побільшає хмар, але ще дужче потепліє. На заході та півдні можуть бути періоди, коли температура сягатиме +14…+18 градусів.

А от на початку квітня прийде похолодання. В Карпатах можливий сніг, а на решті території України — перші весняні зливи та грози. Такою погода буде недовго. Вже з другої декади місяця по всій країні почнеться тенденція до майже літньої погоди. Температура все частіше буде на рівні +15…+20 градусів. Періодично будуть зливи подекуди з грозами. Також до кінця квітня буде вітряно.

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