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Гарячі дівчата: сестри Кім і Хлої Кардаш’ян позували у вбранні з високими розрізами на спідницях

21:45 16 лютого 2023
Кім і Хлої Кардаш'ян

У новій каруселі знімків, опублікованих в Instagram, Хлої Кардаш'ян та її сестра Кім Кардаш'ян продемонстрували, що коли вбрання гарне, варто мати його не в одному кольорі. Обидві сестри вдягли укорочені топи у стилі майки і відповідні спідниці, кожна з яких мала надзвичайно високий розріз. Кім додала до свого вбрання мерехтливий ланцюжок на животі, і обидві сестри були босоніж на знімках. Хлої доповнила образ безліччю браслетів, і на одному знімку Кім можна було також побачити блискучий браслет.

Звісно, вони були в повному гламурі, і на одній з фотографій можна було побачити їхнього найкращого друга-стиліста Кріса Епплтона. Хлої зробила безладну зачіску в стилі Пем Андерсон, а Кім розпустила довге волосся, яке майже сягало талії.

«Дівчата Калабасас», — підписала галерею Хлої.

Нагадаємо, що Ріанна та Кім Кардаш'ян стали мільярдерками.

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