З думкою про забезпечену старість: як заробітчанам отримати пенсію в Україні після роботи в Польщі

Польща, яка змінила правила прийому українських біженців, виплачуватиме пенсію українцям, які офіційно працювали у Польщі.

У 2012 році уряди України та Польщі уклали угоду про соціальне забезпечення, згідно з якою українці зможуть отримувати пенсії, зароблені як в Україні, так і в Польщі.

При цьому виплати будуть розраховані пропорційно до стажу, пише РБК-Україна.

Український пенсійний фонд сплачує пенсію за стаж, придбаний в Україні, польський пенсійний фонд — за час офіційної роботи у Польщі. При цьому достатньо звернутися для оформлення пенсії лише в одній з двох країн.

Для отримання пенсії у Польщі потрібно мати необхідний стаж (20 років для жінок та 25 років для чоловіків) та досягти пенсійного віку — 60 та 65 років відповідно. Також останнє місце роботи має бути на території Польщі.

Для оформлення пенсії в Україні має бути вік від 60 років, стаж — від 15 років.

Українці, які хочуть оформити в Україні пенсії за період роботи на території Польщі, мають звернутися до територіального управління Пенсійного фонду за місцем проживання та заповнити відповідний бланк-заяву:

- UA-PL 8 — заява про призначення польської пенсії за віком чи інвалідністю;

- UA-PL 9 — заява про призначення польської пенсії у зв'язку з втратою годувальника.

Зразки бланків про призначення польської пенсії можна отримати у територіальному органі Пенсійного фонду України за місцем проживання та на сайті ПФУ.

При заповненні бланків необхідно обов'язково вказати:

- обліковий номер PESEL;

- або серію та номер посвідчення особи чи паспорта;

- ІПН.

До заяв про призначення польської пенсії слід додати:

- документи про періоди роботи на території Польщі (довідка про працевлаштування, військовий квиток, страхове свідоцтво, довідка з навчального закладу, що підтверджує здобуття вищої освіти);

- довідку банку з підтвердженням зазначеного у бланку заяви номера банківського рахунку;

- інші документи, необхідні для встановлення права на отримання польської пенсії.

Територіальний орган ПФУ підтверджує правдивість даних, а потім пересилає документи на розгляд до ZUS (Установа соціального страхування) чи KRUS (Каса соціального страхування працівників сільського господарства) через Головне управління ПФУ у Львівській області.

Якщо людина подає заяву лише на отримання виплат виключно за страхові періоди в Польщі, вона може це зробити за посередництвом ПФУ за місцем проживання або безпосередньо до відповідної польської установи ZUS чи KRUS.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як українцям, які виїхали під час війни за кордон, оформити українську пенсію.

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