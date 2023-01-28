Українська пенсія за кордоном: хто не зможе її оформити і отримувати

Українці, які через війну виїхали за межі своєї країни і досягли пенсійного віку, можуть оформити та отримувати пенсію перебуваючи за кордоном.

Про порядок оформлення пенсії для українських біженців за кордоном розповіла журналістам Вільного радіо головна юристка Ковельського бюро правової допомоги Юлія Миронюк.

За її словами, українці можуть оформити та отримувати українську пенсію за кордоном дистанційно — для цього достатньо скористатися веб порталом Пенсійного фонду України.

Однак перш ніж розпочати цей процес, людина має бути впевнена, що у неї достатньо страхового стажу для того пенсійного віку, якого вона досягла.

«Відповідно до статті 26 закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“, пенсійний вік і право на призначення пенсії за віком визначається в залежності від набутого людиною відповідного страхового стажу і становить 60, 63 і 65 років», — говорить Юлія Миронюк.

Щоб вийти на пенсію за віком у 2023 році:

у 60 років — потрібно мати страховий стаж не менше 30 років;

у 63 роки — страховий стаж має бути від 20 до 30 років;

у 65 років — страховий стаж має становити від 15 до 20 років.

У порівнянні з минулим роком, зазначає юристка, межа страхового стажу збільшилася на один рік. При цьому вимоги до його розміру однакові і для жінок, і для чоловіків.

«З квітня 2021 року пенсійний вік для жінок збільшили до 60 років. Після цього правила виходу на пенсію чоловіків та жінок стали однаковими. Тобто українці, які виходять після цього періоду на пенсію, мають однакові умови щодо її оформлення», — пояснює юристка.

Поняття страховий стаж, зазначає вона, запровадили з 1 січня 2004 року. До того був трудовий стаж. Однак при виході на пенсію враховується і трудовий стаж, який у людини був до 2004 року.

«Свій стаж обов’язково перевірити в особистому кабінеті на сайті ПФУ. Він є у кожної працюючої людини. Саме там у віконечку з інформацією про стаж можна дізнатися, скільки років до нього було зараховано. І якщо якась інформація не сходиться, допущена помилка, це потрібно заздалегідь виправляти», — зазначає Юлія Миронюк.

Частіше всього такі ситуації виникають з трудовим стажем, який людина заробила до 2004 року, каже юристка.

«Бувають випадки коли в трудовій книжці або в архівній довідці, зокрема про розмір заробітної плати, допущено помилку в написанні прізвища чи ім’я. В такому випадку органи ПФУ вже не зможуть у передбаченому законом порядку зарахувати ці періоди роботи до трудового стажу людини. В такому разі необхідно звертатися до суду», — пояснює спеціалістка.

Ще один випадок — коли для виходу на пенсію за віком у людини не вистачає кілька місяців страхового стажу. При бажанні цю проблему можна вирішити.

«Для прикладу: людині виповнилося 60 років. Однак на цей момент їй не вистачає, припустимо, 5 місяців, щоб вийти на пенсію. Аби не працювати зайвий період до 63 років, тобто до наступного пенсійного віку, вона може сплатити в пенсійний фонд єдиний соціальний внесок (ЄСВ) за всі ці місяці і вийти на пенсію в 60», — уточнює юристка.

В той же час пенсію не вдасться оформити за кордоном у тому випадку, коли людина хоче відновити не враховані робочі роки, — в цьому випадку вона має особисто звернутися в Пенсійний фонд за його відмовою про зарахування цього періоду в стаж. Потім через суд оскаржити цю відмову. В такому випадку біженці не можуть оформити українську пенсію перебуваючи за кордоном, адже дистанційно такі питання ніхто не вирішує, зазначає Юлія Миронюк.

Нагадаємо, в січні 2023 в Україні скоротили фінансування пенсій — на 1 млрд гривень у порівнянні з першим місяцем 2022 року.

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