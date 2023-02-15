Загострення на Луганщині: ворог атакує Сили оборони, застосовуючи авіацію

В середу, 15 лютого, у Луганській області в напрямку Білогорівки і на Кремінському напрямку спостерігається загострення (саме там ворог переходить до наступальних дій).

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, окупаційні війська ведуть атаки хвилями за підтримки авіації.

«Ми бачимо, що йде загострення достатньо потужне, особливо в напрямку Білогорівки і на Кремінському напрямку. Багато обстрілів, ворог вже підключає авіацію. Атаки постійно йдуть „хвилями“ з різних боків», — розповів Гайдай.

Своєю чергою він спростував інформацію про те, що нібито українські сили відтіснили росіян за межу адмінкордону Луганської області аж до Донецької.

«Це не відповідає дійсності, наші бійці продовжують тримати оборону», — зазначив Гайдай.

Нагадаємо, що вранці 15 лютого ворог вдарив ракетами по донецькому місту Покровськ, яке майже межує з Дніпропетровською областю.

А тим часом джерела в західній розвідці попередили українців про активізацію використання росіянами бойової авіації.

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