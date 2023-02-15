Наземні ресурси виснажились: стало відомо, чому росія посилено готує бойову авіацію

Незважаючи на проведення першої хвилі «могилізації» в росії, ресурси країни-агресора виснажились, тому окупанти, ймовірно, вирішили зробити ставку на авіацію, і нині посилено стягують до українських кордонів бойові літаки й вертольоти.

Такої думки дотримуються представники західної розвідки, пише The Financial Times.

«Ми очікуємо, що вони готуються розпочати повітряну кампанію і тому намагаються вивести з ладу протиповітряну оборону України своїми атаками», — цитує видання високопоставленого дипломата НАТО.

Розвідка припускає, що в бойових діях може бути застосовано до 80% військової авіації рф.

Під час зустрічі у форматі «Рамштайн» 14 лютого міністр оборони США Ллойд Остін теж вказав на загрозу українським містам від військово-повітряних сил ворога. Він визнав, що в партнерів України є тільки короткий термін, щоб допомогти їй підготуватися до чергового наступу ворога. А ще наголосив, що в українців для цього є досить специфічні потреби.

«російські сухопутні сили досить виснажені, тому це найкращий показник того, що вони перетворять це на повітряний бій. Якщо українці хочуть вижити, вони повинні мати якомога більше засобів протиповітряної оборони та боєприпасів», — прокоментував заяву глави Пентагону високопосадовець з адміністрації США.

Нагадаємо, що питання надання Україні авіації обговорювалося на засідання «Рамштайн-9», однак союзники дали зрозуміти, що не вважають його нагальним. Натомість перевагу вони віддають питанням забезпечення української армії боєприпасами й системами протиповітряної оборони.

Ллойд Остін після зустрічі «Рамштайн-9» офіційно заявив, що США не заперечуватимуть проти передачі Україні винищувачів союзниками.

В той же час міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю Tagesschau заявив, що іпитання надання Україні винищувачів буде розглянуто через 3−4 місяці.

«Якщо небо над Україною буде безпечним у найближчі 3−4 місяці, тоді можна буде говорити про всі подальші кроки. Тільки тоді це має сенс. Питання винищувачів, безумовно, обговорюватиметься у Брюсселі», — зазначив міністр.

Нагадаємо, що за словами президента Володимира Зеленського, дев'ята зустріч групи військової підтримки України у складі 54 держав-партнерів у форматі «Рамштайн», яка відбулася 14 лютого, принесла чергові сильні рішення для захисту України та зміцнення наших воїнів. Мова йде про передачу українським військовим нових засобів ППО, танків, артилерії та снарядів. Також президент наголосив, що значну частину домовленостей та дискусій наразі варто залишити за зачиненими дверима засідання Контактної групи.

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