Окупанти обстріляли Донецьку область: у Покровську зруйновано під’їзд багатоповерхівки, двох людей поранено
Російські окупанти сьогодні, 15 лютого, завдали удару по Покровську Донецької області, де нині точаться запеклі бої.
Один з снарядів влучив у п'ятиповерховий житловий будинок, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Поранення отримали двоє людей, ще двох мешканців вдалося врятувати.
«Рятувальникам вдалося врятувати зі зруйнованого під'їзду двох людей», — розповів він.
Наразі, за словами очільника регіону, триває рятувальна операція, наслідки удару уточнюються.
За словами голови ОВА, ворог знову застосував ракети.
Нагадаємо, під ворожим вогнем з ракет та артилерії майже щодня опиняється і один з адміністративних центрів Донецької області — місто Краматорськ.
Фото t. me/pavlokyrylenko_donoda134
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