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Окупанти обстріляли Донецьку область: у Покровську зруйновано під’їзд багатоповерхівки, двох людей поранено

12:45 15 лютого 2023
Окупанти обстріляли Донецьку область: у Покровську зруйновано під'їзд багатоповерхівки, двох людей поранено

Російські окупанти сьогодні, 15 лютого, завдали удару по Покровську Донецької області, де нині точаться запеклі бої.

Один з снарядів влучив у п'ятиповерховий житловий будинок, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Рятувальники на місці події

Поранення отримали двоє людей, ще двох мешканців вдалося врятувати.

«Рятувальникам вдалося врятувати зі зруйнованого під'їзду двох людей», — розповів він.

У дворі будинка

Наразі, за словами очільника регіону, триває рятувальна операція, наслідки удару уточнюються.

За словами голови ОВА, ворог знову застосував ракети.

Нагадаємо, під ворожим вогнем з ракет та артилерії майже щодня опиняється і один з адміністративних центрів Донецької області — місто Краматорськ.

Фото t. me/pavlokyrylenko_donoda

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