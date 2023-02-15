«Закривали дітей у шафі та обмотували скотчем»: у київському дитсадку катували малюків (відео 18+)

У Києві правоохоронці викрили чотирьох «вихователів» приватного дитсадка, які катували та знущалися з дітей.

Про це повідомили у столичній поліції.



Згідно з матеріалами слідства, виховательки приватного дитячого садка, який діє за нібито методикою АВА-терапії, протягом тривалого часу застосовували до малолітніх вихованців фізичне та психологічне насильство.

«Після того, як батьки відводили дітей з порушеннями фізичного розвитку до закладу, вартість перебування в якому становила від 8 до 15 тисяч гривень, за дверима починалися тортури та знущання. Саме такими „методами“ робітниці саду навчали малолітніх», — йдеться у повідомленні.

За невиконані завдання фігурантки закривали дітей у шафі, наступали ногами на руки, висміювали та ображали дитину в присутності інших дітей, змушували стояти тривалий час у незручному положенні, пригнічували, застосовували болючі прийоми, обмотували скотчем та закривали рот рушником.

Через особливості фізичного розвитку діти не могли розповісти про тортури батькам.

Раніше виховательку, яка били дітей, виявили у дитячому будинку Фастівського району Київської області.

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