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Все тіло дитини в ранах від побоїв: на Київщині вихователька дитбудинку била 9-річну дівчинку

18:29 1 лютого 2023
побита вихованка дитбудинку

У дитячому будинку, що у Фастівському районі Київської області, били вихованців. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

За словами Нєбитова, на тілі дев'ятирічної дівчинки було виявлено численні січені рани. Як з'ясувалося, з дитини знущалася вихователька цього дитячого будинку. Причому, за попередньою інформацією, вихованку били неодноразово.

Наразі працівниця дитбудинку, яку підозрюють у жорстокому поводженні з дітьми, перебуває у СІЗО. Причини її вчинку з'ясовуються. Якщо вина 51-річної жінки буде доведена, то на неї чекає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

Оскільки поліція мала інформацію про те, що побиття могли зазнавати й інші діти, то всі 19 вихованців дитячого будинку були вилучені з закладу та відправлені до лікарні на обстеження.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що прийомні батьки на Дніпропетровщині розчленували, спалили та втопили свою 6-річну вихованку.

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