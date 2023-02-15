Біженці з України можуть отримати постійну прописку у Фінляндії: що для цього потрібно

Українські біженці, які планують залишитись у Фінляндії, можуть оформити постійну прописку для проживання на території країни.

Для отримання прописки громадяни України можуть подати заявку до Агентства цифрової інформації та обліку населення, пише visitukraine.today.

Для цього потрібно:

- прожити у Фінляндії один рік;

- мати дозвіл на проживання на підставі тимчасового захисту, отриманого хоча б рік тому, та продовженого до 4 березня 2024 року;

- мати власний фінський ідентифікаційний номер.

Якщо дозвіл на проживання в рамках тимчасового захисту подано 5 травня 2022 року та було продовжено до 4 березня 2024 року. У такому разі заявку на отримання постійної прописки у муніципалітеті проживання можна подати не раніше ніж 5 травня 2023 року.

Якщо немає особистого ідентифікаційного номера, можна подати заявку на отримання ідентифікаційного номера вже зараз у своєму центрі прийому біженців, який надішле заявку до Агентства цифрою інформації або відвідати Агентство самостійно.

Заяву на оформлення постійної прописки можна подати на сайті www.dvv.fi. Онлайн-форма з'явиться на сайті 1 березня 2023 року. У цьому випадку немає потреби відвідувати місцевий центр обслуговування.

Kotikunta (фінською мовою: рідне місто) або постійна прописка у муніципалітеті — це нова можливість для українців з тимчасовим захистом зареєструватися у тих фінських муніципалітетах, де вони планують проживати. Це допоможе отримати ті ж права, що мають громадяни Фінляндії, а саме:

- більше соціальних послуг;

- дитсадок для всіх, школа — стає обов'язковою;

- житло потрібно орендувати самостійно, але є пільги;

- соціальні виплати збільшуються;

- для медичних послуг потрібно мати картку Kela;

- відкриються нові можливості пошуку роботи та право голосувати.

Подати заявку на отримання постійної прописки в муніципалітеті проживання можна за допомогою онлайн-форми на сайті цифрового реєстру інформації про населення Фінляндії (Digija väestötietovirasto). Вона буде опублікована 1 березня 2023 року.

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