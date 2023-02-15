Біженці з України можуть отримати постійну прописку у Фінляндії: що для цього потрібно
Українські біженці, які планують залишитись у Фінляндії, можуть оформити постійну прописку для проживання на території країни.
Для отримання прописки громадяни України можуть подати заявку до Агентства цифрової інформації та обліку населення, пише visitukraine.today.
Для цього потрібно:
- прожити у Фінляндії один рік;
- мати дозвіл на проживання на підставі тимчасового захисту, отриманого хоча б рік тому, та продовженого до 4 березня 2024 року;
- мати власний фінський ідентифікаційний номер.
Якщо дозвіл на проживання в рамках тимчасового захисту подано 5 травня 2022 року та було продовжено до 4 березня 2024 року. У такому разі заявку на отримання постійної прописки у муніципалітеті проживання можна подати не раніше ніж 5 травня 2023 року.
Якщо немає особистого ідентифікаційного номера, можна подати заявку на отримання ідентифікаційного номера вже зараз у своєму центрі прийому біженців, який надішле заявку до Агентства цифрою інформації або відвідати Агентство самостійно.
Заяву на оформлення постійної прописки можна подати на сайті www.dvv.fi. Онлайн-форма з'явиться на сайті 1 березня 2023 року. У цьому випадку немає потреби відвідувати місцевий центр обслуговування.
Kotikunta (фінською мовою: рідне місто) або постійна прописка у муніципалітеті — це нова можливість для українців з тимчасовим захистом зареєструватися у тих фінських муніципалітетах, де вони планують проживати. Це допоможе отримати ті ж права, що мають громадяни Фінляндії, а саме:
- більше соціальних послуг;
- дитсадок для всіх, школа — стає обов'язковою;
- житло потрібно орендувати самостійно, але є пільги;
- соціальні виплати збільшуються;
- для медичних послуг потрібно мати картку Kela;
- відкриються нові можливості пошуку роботи та право голосувати.
Подати заявку на отримання постійної прописки в муніципалітеті проживання можна за допомогою онлайн-форми на сайті цифрового реєстру інформації про населення Фінляндії (Digija väestötietovirasto). Вона буде опублікована 1 березня 2023 року.
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