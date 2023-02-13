Червоний Хрест розпочав виплати по 2,5 тисячі грн: хто з українців має право на допомогу

Ще минулого квітня український уряд дав старт програмі виплат внутрішньо переміщеним особам, заснованій за участю місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні та Товариства Червоного Хреста України.

Нині ці виплати вже розпочато.

Згідно з рішенням Кабінету Міністрів, грошові виплати внутрішньо переміщеним особам становлять 2,5 тисяч гривень на особу.

При цьому відповідна комісія Червоного Хреста з'ясує всі обставини, які стануть підставою для нарахування матеріальної підтримки.

За основу буде взято дані, отримані з реєстрів Єдиної інформаційної бази про внутрішньо переміщених осіб. Також буде звернуто увагу на відомості, опубліковані в інформаційній платформі «єДопомога», пише Главред.

Слід пам'ятати про те, що рішення про нарахування виплат внутрішньо переміщеним особам буде приймати Міжнародний комітет Червоного Хреста, тому писати відповідні заяви для матеріальної підтримки її потенційним отримувачам не треба.

А тим часом українських біженців у Польщі підтримує польський Червоний Хрест, заявки закінчують приймати вже відзавтра, 14 лютого.



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