Емілі Ратаковські потішила шанувальників «гарячими» світлинами з новим бойфрендом

Популярна американська актриса та модель Емілі Ратаковські, яка в липні 2022-го подала на розлучення, порадувала армію своїх шанувальників новим знімком в інстаграмі. От тільки він з'явився не на її сторінці, а в акаунті коміка Еріка Андре. Після такого фото ні в кого не залишається сумнівів у тому, що Емілі та Ерік тепер разом.

Пост з'явилася вночі 15 лютого та зібрав вже близько 600 тисяч уподобайок. «З Днем святого Валентина», — підписав світлину Андре.

На фото парочка позує без одягу. Голий Ерік лежить на дивані, тримаючи в руці келих вина. Своє чоловіче достоїнство він приховав від сторонніх очей за допомогою емодзи у вигляді серця.

За диваном розташоване велике дзеркало, в якому відбивається Ратаковскі — на повний зріст та в костюмі Єви.

Влітку 2022 року Ратаковські розлучилася з режисером Себастьяном Бер-Макклардом через його зради. Подружжя перебувало у шлюбі чотири роки. У 2021 році у них народився син Сільвестр Аполло.

У листопаді стало відомо про роман Емілі з популярним коміком Пітом Девідсоном. Він має славу серцеїда. У Піта були стосунки з багатьма відомими жінками, зокрема з Кім Кардаш'ян і Кейт Бекінсейл.

Нагадаємо, що восени ходили чутки про те, що у Емілі Ратаковський роман із Бредом Піттом.

76

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram