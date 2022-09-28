Просто зустрілися «дві самотності»: Бреду Пітту приписують роман з Емілі Ратаковськи

Після визнання про «неплатонічні» стосунки до чоловічої статі голлівудської зірки Бреда Пітта, його шанувальників навряд чи можна здивувати якимись новими фактами, що шокують.



Але, схоже, актор наполегливо не сидить «склавши руки», і ЗМІ вдалося назбирати на нього новий компромат. Так, напередодні з'явилося повідомлення про те, що Пітт має роман з красунею Емілі Ратаковські, пише Page Six.



Зазначається, що ні Пітт, ні Ратаковський на цей час не перебувають у стосунках з іншими партнерами. Так, актор досі судиться зі своєю ексдружиною Анджеліною Джолі, а Ратаковськи пішла від чоловіка Себастьяна Бір-Маккларда через його численні зради.



Можливо, інсайдери видання бачили Пітта та Ратаковські разом, тому зробили висновок, що між ними щось є, хоча офіційних підтверджень від знаменитостей поки що не надходило.



Нагадаємо, на початку 2022 року Бреду Пітту приписували роман з сусідкою, співачкою Люкке. Тоді пару помітили у люксовому італійському ресторані Mother Wolf у Голлівуді, який полюбляють відвідувати місцеві знаменитості.



Що ж до шлюбу Емілі Ратаковські, то він, схоже, тріщить по швах.

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