Зірка Голлівуду Меган Фокс несподівано покинула свого молодого коханця

Зірка «Трансформерів» Меган Фокс була змушена деактивувати свій обліковий запис у Instagram на тлі чуток про розлучення з нареченим. Актриса та музикант Колсон Бейкер, який відомий як Machine Gun Kelly, були разом із червня 2020 року. Через Бейкера Фокс розлучилася зі своїм чоловіком, актором Браяном Остіном Гріном, хоча у них три спільні сини.

Розрив із 32-річним Колсоном стався раптово. 36-річна Меган та Machine Gun Kelly разом були на вечірці з нагоди фінального матчу Національної футбольної ліги США — Super Bowl. Її влаштував популярний співак Drake. Через кілька годин після цього свята Меган видалила в Instagram всі фото Бейкера і відписалася від його сторінки.

Крім того, вона розмістила свої знімки в сексуальному вбранні, супроводивши їх рядками з хіта Бейонсе 2016 Pray You Catch Me: «Обман можна відчути на смак. Він усюди у твоєму диханні».

Ще одним доказом розриву шанувальники актриси визнали той факт, що Фокс підписалася на сторінки чоловіків, яких Machine Gun Kelly терпіти не може. Він неодноразово говорив про це публічно. Йдеться про культового репера Емінема, британського співака Гаррі Стайлеа та актора Тімоті Шалама, який виконав головну роль у новій «Дюні».

У чому саме актриса звинуватила свого коханця, сказати поки що складно. Можливо, Фокс запідозрила його у зраді. Згідно з іншою версією актрисі набридло чекати, коли вони стануть подружжям офіційно.

Нагадаємо, що Machine Gun Kelly зробив Меган пропозицію в січні минулого року. Але далі справа не пішла.

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