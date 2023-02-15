Стрітення Господнє 15 лютого 2023 року: традиції свята та що категорично не можна робити в цей день

15 лютого — православне свято Стрітення Господня. Цього дня відзначається зустріч Христа с людством — Діва Марія і Йосиф вперше прийшли з немовлям Ісусом в храм, щоб принести Богу подяку за первістка.

В храмі їх зустрів Симеон Богоприємець. Він уособлює людство, тому що чекав на пришестя і тому жив близько 300 років. У немовляті Ісусі Симеон відразу визнав Месію. Тож праведник вважається свідком Божественного походження Христа.

У народі ж вважається, що у цей день зустрічаються зима та весна і змагаються у силі. Тож хто з них переможе на Стрітення, той і правитиме на землі найближчим часом. Таким чином наші предки намагалися визначити, якими будуть наступні два тижні і не лише. Вважалося, що за погодою цього дня можна визначити й погоду на всю майбутню весну.

Якщо цього дня падає сніг, очікується пізня та холодна весна.

З даху капає вода — зима ще довго протримається.

Бурульки під дахами — очікується гарний врожай кукурудзи.

Якщо день видасться вітряним — до щедрого врожаю плодових культур, а іній на деревах — до врожаю гречки та картоплі.

Що не можна робити у свято

На Стрітення не можна лаятись, сваритися, конфліктувати та бажати іншим зла.

Не можна шити, вишивати, в'язати, займатися рукоділлям та важкою фізичною працею.

Не рекомендується вирушати в довгу дорогу: можна втрапити в халепу.

Не можна позичати гроші: можна накликати бідність на сім'ю.

Традиції Стрітення

У храмах на Стрітення освячуються церковні свічки та вода, які парафіяни несуть додому та дбайливо зберігають, використовуючи при необхідності протягом року.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про важливі дати православного календаря у лютому.

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