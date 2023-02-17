Кабмін пропонує припинити виплати деяким категоріям пенсіонерів: що відомо

Найближчим часом українським пенсіонерам варто очікувати на індексацію соцвиплат. Але деякі категорії людей похилого віку можуть втратити свої пенсії.

Мінсоцполітики представило та винесло на громадське обговорення законопроєкт, повна назва якого «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо порядку виплати пенсій особам, які вчинили злочин проти основ національної безпеки України», пише «НаПенсії».

Зокрема, за інформацією народного депутата Михайла Цимбалюка, проєкт закону пропонує припинити виплати пенсій особам, засудженим до обмеження чи позбавлення волі за скоєння кримінальних правопорушень:

- за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади (стаття 109 Кримінального кодексу України);

- за посягання на територіальну цілісність та недоторканність України (стаття 110 Кримінального кодексу України);

- за державну зраду (стаття 111 Кримінального кодексу України);

- за колабораційну діяльність (частини третя — восьма статті 111 Кримінального кодексу України).

В основному виплати планують припиняти, як тільки обвинувальний вирок суду набуде чинності. Але закон також збираються застосовувати до підозрюваних у цих злочинах, які оголошені у розшук та/або ховаються від слідства, в т. ч. за кордоном чи на окупованих територіях України.

Після виходу на волю злочинцям повертатимуть пенсію. Тим, хто досягне пенсійного віку за час відбування покарання, пенсію також буде призначено після закінчення терміну тюремного затримання.

Нагадаємо, в Україні перевірять отримувачів пенсій. Перевірка пройде в три етапи.

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