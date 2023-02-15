Пенсію проіндексують, але є важливі нюанси: експерт пояснив, що буде з виплатами працюючим пенсіонерам у березні

У березні буде проведено масштабну індексацію пенсій. Перерахунок здійснюється автоматично всім пенсіонерам з однієї дати та за однаковими правилами.

Консультант з пенсійних питань Сергій Коробкін нагадує, що розмір пенсії — це добуток трьох чисел — середньої зарплати по Україні за три минулі роки, коефіцієнта, що розраховується на підставі індивідуальної зарплати людини та її співвідношення з середньою зарплатою по країні та коефіцієнта стажу.

Для працюючих та непрацюючих пенсіонерів вищенаведена формула залишається незмінною, передає «НаПенсії».



Різниця при розрахунку пенсії працюючих та непрацюючих пенсіонерів залежить від інших параметрів.

Якщо розмір пенсії та надбавки за понаднормовий стаж прив'язаний до прожиткового мінімуму, то для непрацюючих пенсіонерів пенсія збільшується. Пенсіонерам, які працюють, виплати в такому разі не виплачують.

Коли людина звільняється, то пенсію перераховують з урахуванням актуальнішого прожиткового мінімуму, що діє на момент звільнення.

Такий самий механізм діє для тих, у кого мінімальна пенсія за віком залежить від розміру мінімальної зарплати по країні.

Схожа ситуація з доплатами, що залежать від стажу та віку. Так, особам, які мають 70 років та повний стаж, мають виплачувати не менше 2500 гривень. Але це підвищення торкнулося лише громадян, які припинили трудову діяльність. Для працюючих розміри пенсії залишаються колишніми і можуть бути переглянуті лише у разі звільнення.

Коробкін нагадує, що у березні індексацію пенсій проводитимуть лише для непрацюючих пенсіонерів. Пенсії працюючим пенсіонерам індексуватимуть у квітні.

Нагадаємо, під час індексації пенсій частини пенсіонерів перерахунок не торкнеться.

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