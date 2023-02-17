Під оком синяк: одеського репера-мовчуна Джигана відправили у психілкарню

Кілька днів тому в Мережі з'явилося фото реп-виконавця Джигана, який відсвяткував іменини із тортом у вигляді ракети, з фінгалом під оком у лікарняній їдальні. Тоді артист поспішив заспокоїти шанувальників, що дістав травму після ММА і проходить лікування — він сам опублікував фото, на якому стоїть у палаті із забинтованою ногою і з ходунками. Однак як повідомляють російські ЗМІ, День святого Валентина Джиган, який живе та будує кар’єру у росії, провів… у приватній психіатричній клініці «Роса». Там допомагають людям із депресивними розладами, а також алкоголікам і тим, хто страждає від наркотичної залежності.

Поки залишається загадкою, з якої причини там опинився уродженець Одеси Джиган, який весь цей час мовчить про війну в Україні. Відомому пацієнту дозволено користуватися телефоном, тому репер і виклав фото в Інстаграм, коли користувачі запідозрили недобре.

До слова, чутки про проблеми в сім'ї Джигана і блогерки-дизайнерки Оксани Самойлової з'явилися на початку лютого, коли Оксана разом із дітьми повернулася до Москви, а Джиган залишився в Ізраїлі. При цьому цілих десять днів дружина репера не з'являлася в соцмережах, а потім вийшла на зв'язок із заявою: «Пора виходити мені в соціальне життя. Дуже прошу, ні про що не питайте». Російські журналісти зазначають, що Джиган скоро вийде з клініки здоровим і можливо повернеться до сім'ї.

Проблеми із забороненими речовинами були у Джигана навесні 2020 року, через що артист ледь не втратив сім'ю. Щоб відновити здоров'я, репер проходив лікування в приватній клініці в Іванівській області після веселої відпустки в Маямі.

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували репера-окупанта Рамаза Горгадзе.

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