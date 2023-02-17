Через соцмережу: Тарас Цимбалюк про знайомство зі своєю коханою

Відомий актор, зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» Тарас Цимбалюк розкрив подробиці знайомства зі своєю новою дівчиною. Відомо, що нею стала рестораторка та ексучасниця реаліті «Холостяк» Світлана Готочкіна. Ще влітку 2022 року Тарас розлучився зі своєю дружиною, візажисткою Тіною Антоненко, після цього чоловік тривалий час не коментував особисте життя. З початком повномасштабного вторгнення актор присвятив себе допомозі збройним силам України та спорту.

«Я взагалі не бачу сенсу без стосунків і сім’ї у своєму житті, — зізнався Цимбалюк в інтерв’ю проекту „Як ти?“ (СТБ). — Ти повинен заради когось жити. Хтось повинен жити заради тебе. Я не загадував, що найближчим часом може відбутись така внутрішня приємна трансформація. Що когось зустріну, і ця людина співпаде, як пазл. Тому це приємно».

Знайомство актора з Готочкіною відбулось в соціалйьній мережі завдяки подрузі.

«Настя прийшла до мене на виставу, зняла сторі, і Свєта на це відреагувала, — розповів актор. — Ми почали переписуватись. Полайкали одне одному фотки. А найголовніше сталось десь через три дні. Свєта тоді була в Польщі. Ми зідзвонились… Ніхто нічого не очікував від цього дзвінка. Проговорили 4 години… Ми ржали, як коні. У нас стався синхрон в почутті гумору, нам цікаво було дізнатись один про одного хоч щось. Свєтуся дуже ініціативна. У неї є харизма, яка, звичайно, притягує мене».

Разом пара вже п’ять місяців. Актор зізнався, що перша зустріч змусила його, дорослого чоловіка, хвилюватись, наче хлопчика.

«Перший місяць ми взагалі не бачились, лише спілкувались, — згадує Тарас. - А потім була дуже цікава перша зустріч. Так, я бачив фотографії Свєти, ми зідзвонювались по відео, але в житті вона виглядає трошки інакше. Перші моменти сканували один одного, вивчали. Були переживання… взяти за руку… Ми спілкувались досить сміливо дистанційно, а зустрілись — і складно було слова підібрати. В цьому був свій шарм і кайф. Я взагалі ніколи ні з ким не знайомився дистанційно. Архаїчний в цьому плані. Але щось в цьому є, звичайно. Зрозумів, що закохався, мабуть, після нашої першої телефонної розмови».

В ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» актор Артем Єгоров зізнався, яких змін зазнав під час великої війни.

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