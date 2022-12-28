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«Спіймати Цимбалюка»: зірка українського кіно нарешті розсекретив кохану

17:31 28 грудня 2022
Тарас Цимбалюк з дівчиною

Зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» Тарас Цимбалюк, який раніше інтригував шанувальників та не показував свою нову дівчину, нарешті розсекретив кохану. Актор вперше опублікував на своїй сторінці в Інстаграм спільні світлини з коханою — українською бізнесвумен Світланою Готочкіною, тим самим підтвердивши стосунки.

Фото, на яких Тарас з дівчиною тримаються за руки, він ніяк не прокоментував.

Однак його друзі Наталка Денисенко, Ксенія Мішина, Ольга Сумська в коментарях вітають нову зіркову пару та відзначають, що Тарас і Світлана гарно виглядають разом.
«Маєте дуже гармонійний вигляд», «Яка гарна ваша жінка», «Бажаю вам щастя», — пишуть в коментарях прихильники.

Нагадаємо, влітку Тарас Цимбалюк оголосив про розлучення з дружиною Тіною Антоненко. Причину розриву актор не назвав.

А нещодавно учасниця «Холостяка» Вікторія Варлей зізналася, що в неї був трирічний роман з Цимбалюком.

Фото Інстаграм Тараса Цимбалюка

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