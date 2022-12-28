«Спіймати Цимбалюка»: зірка українського кіно нарешті розсекретив кохану

Зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» Тарас Цимбалюк, який раніше інтригував шанувальників та не показував свою нову дівчину, нарешті розсекретив кохану. Актор вперше опублікував на своїй сторінці в Інстаграм спільні світлини з коханою — українською бізнесвумен Світланою Готочкіною, тим самим підтвердивши стосунки.

Фото, на яких Тарас з дівчиною тримаються за руки, він ніяк не прокоментував.

Однак його друзі Наталка Денисенко, Ксенія Мішина, Ольга Сумська в коментарях вітають нову зіркову пару та відзначають, що Тарас і Світлана гарно виглядають разом.

«Маєте дуже гармонійний вигляд», «Яка гарна ваша жінка», «Бажаю вам щастя», — пишуть в коментарях прихильники.

Нагадаємо, влітку Тарас Цимбалюк оголосив про розлучення з дружиною Тіною Антоненко. Причину розриву актор не назвав.

А нещодавно учасниця «Холостяка» Вікторія Варлей зізналася, що в неї був трирічний роман з Цимбалюком.

Фото Інстаграм Тараса Цимбалюка

94

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram