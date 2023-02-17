Закликав до геноциду українців: суд засудив до 5 років ув’язнення директора Russia Today

За матеріалами СБУ суд виніс вирок колишньому директору з мовлення прокремлівського телеканалу Russia Today Антону Кузнєцову-Красовському, якого визнали винним у злочинах проти України. З лютого минулого року він публічно підтримував повномасштабне вторгнення рф, виправдовував злочини рашистів та закликав до геноциду українського народу, виголошуючи свої заклики під час ефірів на «RT», а також через підконтрольні Телеграм-канали.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів та проведених експертиз український суд визнав Кузнєцова-Красовського винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

частина 3 статті 109 («Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, вчинених з використанням засобів масової інформації»);

частина 2 статті 442 («Публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів»).

Пропагандисту призначено 5 років ув’язнення з конфіскацією майна. Це максимальний термін позбавлення волі, передбачений санкціями обох статей, повідомили в СБУ.

І хоча наразі злочинець переховується від правосуддя за кордоном, співробітники СБУ знають про його місцезнаходження і проводять комплексні заходи для притягнення винного до відповідальності.

Нагадаємо, раніше вироками закінчились і декілька гучних справ щодо священників забороненої в Україні УПЦ, які сіяли серед пастви не любов і прощення, а розбрат і «руський мир».

571

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram