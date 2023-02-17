Закликав до геноциду українців: суд засудив до 5 років ув’язнення директора Russia Today
За матеріалами СБУ суд виніс вирок колишньому директору з мовлення прокремлівського телеканалу Russia Today Антону Кузнєцову-Красовському, якого визнали винним у злочинах проти України. З лютого минулого року він публічно підтримував повномасштабне вторгнення рф, виправдовував злочини рашистів та закликав до геноциду українського народу, виголошуючи свої заклики під час ефірів на «RT», а також через підконтрольні Телеграм-канали.
На підставі зібраних Службою безпеки доказів та проведених експертиз український суд визнав Кузнєцова-Красовського винним за двома статтями Кримінального кодексу України:
- частина 3 статті 109 («Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, вчинених з використанням засобів масової інформації»);
- частина 2 статті 442 («Публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів»).
Пропагандисту призначено 5 років ув’язнення з конфіскацією майна. Це максимальний термін позбавлення волі, передбачений санкціями обох статей, повідомили в СБУ.
І хоча наразі злочинець переховується від правосуддя за кордоном, співробітники СБУ знають про його місцезнаходження і проводять комплексні заходи для притягнення винного до відповідальності.
Нагадаємо, раніше вироками закінчились і декілька гучних справ щодо священників забороненої в Україні УПЦ, які сіяли серед пастви не любов і прощення, а розбрат і «руський мир».571
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