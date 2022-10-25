Топити та спалювати українських дітей закликав на рашистському телебаченні його хворий на СНІД директор

Масові вбивства українців — не ексцес виконавця. Це відбувається за прямими (хоча й не оприлюдненими) наказами керівництва росії, які транслюються як безпосередніми командирами, так і вкладаються в голови виконавців пропагандистами. Так, московитський пропагандон Антон Красовський — один з керівників Russia Today, що не раз уже публічно радів убивствам українців, — у етері з фантастом Сергієм Лукʼяненко (щирим антиукраїнцем-путінцем) запропонував винищувати українських дітей. Спочатку він здивувався з того, що на Закарпатті ще за радянських часів діти мріяли про незалежність від росії, про розпад СРСР, і вважали, що вільна Україна, поки що окупована московитами, буде жити незгірш Франції. Причому, як розповідав про своє дитинство Лукʼяненко, це були не нащадки бандерівців, а російськомовні діти офіцерів радянської армії.

«А топити їх — прямо в Тисині, там, де „плине кача“, топити, топити, топити в Тисині, — ледь не з піною з рота відреагував Красовський. — Це не ваш світ, де ви інтелігентні люди, письменники-фантасти, а це наш світ. Сказав „мос…лі окупували“ — і кидаєш його в ріку з бурхливою течією». На заперечення співрозмовника, що можна було б і різками обійтися, пропагандона понесло: «Там у них кожна „ізба“ називається смерековою хатою. І ото в кожну смерекову хату їх забивати й спалювати», — з посмішкою запропонував Красовський.

Потрібно зауважити, що обидва співрозмовники — щирі імперці-путінці, пропагандони-антиукраїнці, давно ненавидять Україну і підтримують війну проти нас. Між ними розбіжностей мало — так, Лукʼяненко хоче, щоб Україна збереглася (підконтрольна москві) — для того, щоб тут могли жити ті люди, з якими він не хоче жити на росії. А Красовський пропонує Україну знищити, а тих, з ким не хочеться жити, — розстріляти. Цього місяця вони вже не вперше відзначилися. Так, після недавніх масованих обстрілів України Лукʼяненко написав у Вконтакті: «Нарешті. У лютому б так. Планово й безжалісно. Фашистські мразі повинні відправитися в пекло». А Красовський з цього приводу записав відео з коментарем: «Сказати, що я щасливий — то взагалі нічого не сказати. Я просто танцюю на балконі в піжамі «армія росії».

Потрібно сказати, що такі ж рашистські людиноненависницькі думки й переконання мають багато московитських журналістів, блогерів, публічних особ, та й пересічних громадян. «Добра прикмета — повторні, через 7−8 годин, удари по обʼєктах. Якраз за цей час там розгортаються ремонтні бригади, а ми їх вбиваємо. Спеціалісти з ремонту ТЕЦ можуть скінчитися швидше, ніж самі ТЕЦ. Цієї зими українські міста повинні вмерти», — повчає один з рашистських топ-блогерів.

Голлівудський актор-росіянин Алєксандр Нєвскій на прізвисько «російський Шварцнегер» навіть пожалкував у Твіттері: «Російські політики з телеекранів закликають лишити мирних українців без тепла та світла. Артилерія рф бʼє по життєво важливих обʼєктах інфраструктури України. Я довго боровся в Голівуді зі стереотипами про „поганих росіян“. Жахлива реальність доводить: мені потрібно було витрачати час інакше».

Після того, як Антон Красовський фактично оприлюднив принцип державної рашистської політики, на це звернув увагу світу очільник українського МЗС Дмитро Кулеба, закликавши заборонити Russia Today там, де його мовлення ще дозволяється: «Уряди, які досі не заборонили RT, мають подивитися цей уривок. Ось на чиєму ви боці, якщо дозволяєте RT працювати у ваших країнах. Агресивне підбурювання до геноциду (ця людина постане за це перед судом), нічого спільного зі свободою слова. Час заборонити RT у всьому світі!«

Навіть начальниця Красовського, така ж пропагандошна Маргарита Симоньян, була дещо здивована, і оголосила, що призупинила роботу з ним в очікуванні, поки той пояснить, «яким тимчасовим божевіллям» були викликані його слова. Хоча про звільнення біснуватого колеги (про яке багато хто вже написав) вона не оголосила. До речі, дехто пояснює його поведінку тим, що СНІД вже підібрався до мізків Красовського — той не приховує, що він гей і живе з ВІЛ вже більше десяти років.

Зате перейнявся міжнародним іміджем ерефії голова Слідчого комітету Бастрикін, який доручив очільнику свого московського главку «доповісти про ситуацію, що виникла в етері телеканалу». У московитській «ліберальній» тусовці це сприймається як те, що у конфлікті між радикальними яструбами та поміркованими «баштами кремля» останні перемагають і показують, що «з людоїдами будуть боротися». Хоча — боротися явно будуть тільки з людоїдським іміджем. Приблизно як Гітлер, коли проводив Олімпіаду чи дозволяв євреям виїздити з Германії за гроші. Як пошуткував правозахисник Лев Шлосберг: «Антон Вʼячеславович К. виключений із товариства людоїдів за зайву жорстокість. Зʼясувалося, що не всі кухонні розмови можна виносити до етеру».

І ще раз — про «лібералів». Директор (поки не було наказу про звільнення) RT з російського мовлення Антон Красовський — один з яскравих прикладів. Борець за права геїв, голова виборчого штабу Михайла Прохорова, член виборчого штабу Ксенії Собчак, працював на керівних посадах у низці ліберальних ЗМІ та компаній, що видають російські варіанти західних журналів. Неодноразово розказував про утиски геїв та дурналістів на росії та заявляв, що потрібно емігрувати.

Також читайте у «ФАКТАХ»: «Симоньян, Скабєєва, Соловйов, Красовський і вся ця гоп-кампанія — вбивці та натхненники вбивць»: журналіст про відповідальність роспропагандистів.

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