Індексація в березні пройде за новими правилами: Шмигаль уточнив деталі

У 2023 році громадянам України вкотре підвищать пенсії — вже в березні уряд обіцяє провести індексацію виплат на 20%.

Про це повідомив премєр-міністр Денис Шмигаль 17 лютого.

«За дорученням президента України ми робимо індексацію пенсій попри те, що законом України про державний бюджет на 2023 рік така індексація не є обов'язковою», — наголосив він.

Також стало відомо про те, що під індексацію пенсій підпадають понад 10 мільйонів громадян.

Хто підпадає під індексацію

«Індексація стосуватиметься українців, які отримують страхові пенсії. А також вперше за новим принципом ми збільшуємо пенсії військовим», — зауважив Денис Шмигаль.

За словами прем'єра, з 1 березня встановлюється доплата для людей, які не підпадають під індексацію, оскільки пенсії їм були призначені протягом трьох останніх років. На 14% будуть проіндексовані доплати й українцям віком від 75 років.

«Крім того, ми індексуємо пенсійні виплати деяким категоріям громадян на випередження. За рішенням Уряду вже зараз будуть проіндексовані так звані соціальні пенсії, які мали зрости лише в грудні цього року у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму», — підкреслив глава Уряду.

Також Денис Шмигаль нагадав, що напередодні Рада ухвалила урядовий законопроект, який ліквідовує дискредитаційну норму, згідно з якою військовослужбовці, вчені, держслужбовці та інші категорії українських громадян не підпадали під щорічну індексацію. Пенсії відтепер будуть перераховуватися щорічно 1 березня. За словами прем’єр-міністра, це дозволить гарантувати стійкість пенсійного забезпечення.

Під таку щорічну індексацію підпадатимуть усі категорії, визначені в законі «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Мінсоцполітики представило та винесло на громадське обговорення законопроєкт, яким пропонується припинити виплати пенсій особам, засудженим до обмеження чи позбавлення волі за скоєння кримінальних правопорушень за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади (стаття 109 Кримінального кодексу України), за посягання на територіальну цілісність та недоторканність України (стаття 110 Кримінального кодексу України), за державну зраду (стаття 111 Кримінального кодексу України) та аналогічні злочини.

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