Індексація пенсій у березні: у Мінсоцполітики повідомили, на скільки збільшаться виплати

Індексація пенсійних виплат, запланована на березень 2023 року, дозволить збільшити пенсії на 18−20 відсотків.

Про це в інтерв'ю українській службі «Голосу Америки» повідомила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.

«Ми підвищуватимемо пенсії з огляду на інфляцію у березні. … Відсоток сказати ще не можу, бо він складно розраховується, не дуже дорівнює інфляції, а гнучкіший. Але я думаю, від 18 до 20 відсотків збільшення буде», — зазначила вона.

Розрахунки запланованого збільшення пенсії зараз ще тривають. Справа в тому, що кінцевий показник інфляції мають опублікувати у лютому — його враховують при розрахунку нових виплат. Наприкінці останнього зимового місяця Кабмін опублікує ухвалу про індексацію грошових доходів населення.

Слід зазначити, що індексується не вся сума пенсії — відсоток використовується у показниках зарплати, що використовується у формулі підрахунку.

За словами міністерки, пенсії українцям, які залишилися на окупованих територіях або змушені були виїхати за кордон, продовжать нараховувати.

Міністерка також розповіла, що Пенсійний фонд «фактично продемонстрував свою стійкість», у тому числі завдяки військовослужбовцям. «Близько мільйона людей пішли служити в армію, де досить високі заробітні плати. Єдиний соціальний внесок із цих зарплат йде до ПФУ, що дозволило його стабілізувати. Наші внутрішні гроші, які ми платимо військовим, працюють як інструмент підтримки пенсіонерів», — пояснила Жолнович.

Раніше повідомлялося, що перерахунок виплат не торкнеться тих, хто не заробив навіть на мінімальну виплату, хто вже отримує максимальну пенсію, а також тих, хто вишов на заслужений відпочинок за особливими правилами.

За словами заступниці голови ПФУ Ірини Ковпашко, першими індексуватимуть страхові пенсії — за віком, інвалідністю, втратою годувальника, за вислугу років. Пенсії держслужбовців, вчених проіндексують після закінчення військового стану, а пенсії військовослужбовців перераховуються за спеціальним законом.

Фото Pixabay

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