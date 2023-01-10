На Максима Галкіна знайшли «страшний компромат»: в рф виявили, на кого схожа донька юмориста Ліза

Гуморист Максим Галкін, який відкрито засудив російську агресію проти України, викликає злість та роздратування у багатьох росіян.



Недоброзичливці постійно вишукують причини для того, щоб причепитися до шоумена та його дружини Алли Пугачової.



І нещодавно, здається, привід знайшовся: у мережі знову почали «розганяти» чутку про те, що Ліза та Гаррі — не рідні діти Галкіна та Пугачової, хоча й раніше ніхто не приховував, що малечу виносила сурогатна мати.



Спочатку стверджувалося, що справжня мати двійнят — старша донька Примадонни, Крістіна Орбакайте. Пліткарі стверджували, що Крістіна «пожертвувала» власними ооцитами, заради щастя матері з молодим чоловіком.



У мережі посилено шукають схожість між Аллою Пугачовою та її другою донькою Лізою Галкіною. Дівчинка, як стверджують дивані експерти, зовсім не схожа на знамениту матір. Також не вловлюють хейтери схожості Лізи зі старшою сестрою Крістіною. Нащадки Примадонни, вважає публіка, не мають нічого спільного.



Втім, той факт, що Пугачова та донька Галкіна не мають однакових рис обличчя, зовсім не говорить про відсутність між ними кровного зв'язку.



І, нарешті, пліткарі «з'ясували», що малеча і не могла бути схожою на Пугачову, так як пішла у бабусю — матір Максима Галкіна, Наталю Григорівну — її фото опублікував сам гуморист.

У мережі навіть знайшли архівне фото батьківки гумориста та порівняли його з відносно свіжими кадрами з Лізою.

Результат, треба сказати, приголомшив. «Лізонька на маму Максима схожа», «Які неймовірні очі», — міркують інтернет-жителі.



Що добилися своїм «викриттям» хейтери, не зовсім зрозуміло — хіба що «розкопали» факт, що Наталія Григорівна Галкіна — чистокровна єврейка. І навіть похована в Ізраїлі. Але кого цим у наші дні можна здивувати?



Нагадаємо, Пугачова та Галкін знайшли «хитрий» спосіб допомогти українцям, збираючи гроші для ЗСУ з росіян. Для цього вони нібито організували тур своїм замком у селі Грязь. Шанувальники артистів зможуть подивитися на власні очі на те, як жили їхні кумири, виклавши за екскурсію 10 тисяч рублів (близько 6 тисяч гривень).

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