Команда Реброва з Ярмоленком у складі вирвала перемогу на 98-й хвилині матчу чемпіонату ОАЕ (відео)

Команда Сергія Реброва «Аль-Айн» відсвяткувала п'ятий поспіль успіх у чемпіонаті Об'єднаних Арабських Еміратів, вирвавши на 98-й хвилині перемогу у матчі 17-го туру на полі «Аль-Іттіхада» — 3:2.

Один з лідерів збірної України Андрій Ярмоленко, який відіграв за гостей майже всю зустріч (був замінений на 90+10-й хвилині), результативними діями не відзначився, хоча взяв участь у першому голі своєї команди.

До речі, коли на восьмій компенсованій хвилині матчу найкращий бомбардир «Аль-Айна» Коджо Лаба забив свій 20-й у сезоні та переможний у поєдинку гол, суддівська бригада спочатку скасувала взяття воріт через офсайд. Але після перегляду VAR м'яч на радість Ярмоленку та компанії був зарахований.

Успіх дозволив команді Сергія Реброва, який у червні, швидше за все, очолить збірну України, піднятися у турнірній таблиці чемпіонату ОАЕ з четвертого на друге місце з двоочковим відставанням від «Шабаба Аль-Ахлі».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що красень-гол Ярмоленка допоміг «Аль-Айну» розгромити суперника в чемпіонаті ОАЕ.

Фото ФК «Аль-Айн»

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