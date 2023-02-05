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Спорт

Красень-гол Ярмоленка допоміг «Аль-Айну» розгромити суперника в чемпіонаті ОАЕ: відеоогляд матчу

17:47 5 лютого 2023
Андрій Ярмоленко

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко, який емоційно звернувся до гравців збірної росії після атаки Києва дронами, продовжує феєрити в чемпіонаті ОАЕ.

У рамках 15-го туру «Аль-Айн», за який виступає наш співвітчизник, розгромив на виїзді «Аль-Дафру» — 4:1, а Ярмоленко заробив пенальті в першому таймі та відзначився сам невдовзі після перерви. Причому гол вийшов на диво — Андрій зіграв у «стінку» з партнером, вийшов віч-на-віч із воротарем та пробив точно в кут.

Додамо, що Ярмоленко забиває у третьому поспіль матчі чемпіонату ОАЕ. Загалом на його рахунку вже 8 забитих голів, і він є другим бомбардиром команди після Коджо Лаби, у якого 17 точних ударів.

Що стосується «Аль-Айна», то підопічні Сергія Реброва посідають четверте місце в турнірній таблиці, відстаючи від лідируючого «Аль-Ахлі» на чотири очки.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Безус забив класний переможний гол за «Омонію» на 95-й хвилині матчу.

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