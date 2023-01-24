Мруть, як ті мухи: стало відомо про рекордні втрати серед ув’язнених вагнерівців

У ПВК «Вагнера» з 50 тисяч російських ув'язнених, які були завербовані для участі у війні в Україні, залишилося всього десять тисяч осіб. Про це повідомляє російське видання «Meduza» з посиланням на Telegram-канал «Русь сидящая».

«За нашими даними, на кінець грудня було завербовано 42−43 тисячі ув'язнених. Зараз їх, найімовірніше, уже за 50 тисяч. З них воюють на фронті десять тисяч, тому що всі інші або вбиті, або трьохсоті, або зникли безвісти, або дезертирували, або здалися в полон» — так прокоментувала ЗМІ голова благодійного фонду «Русь сидящая» Ольга Романова.

За її даними, дезертирувати з ПВК ув'язнені почали ще восени. Багато хто з них втекли назад у росію, взявши із собою зброю. Як приклад вона навела випадок, що стався на початку грудня 2022 року в Ростовській області. Тоді колишній в'язень, який дезертирував із ПВК, відкрив вогонь по поліцейських, поранивши одного з них.

Романова, як додає видання, припустила, що засновник ПВК «Вагнера» євген пригожин, який обіцяв диктатору-вбивці путіну виграти війну, не веде статистики щодо зниклих або тих ув'язнених, які дезертирували. Натомість їх усіх у список загиблих. Про це можуть свідчити повідомлення про те, що ПВК повертає родичам ув'язнених порожні труни.

Нагадаємо, що президент фонду «Нові дисиденти» Володимир Осєчкін вважає, що пригожин формує в ПВК «Вагнер» бригади, які у годину «Ч» будуть готові до рішучих дій усередині росії.

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