Ворог намагається атакувати позиції ЗСУ на Харківщині, під обстріл потрапили населені пункти Сумської та Чернігівської областей, — Генштаб

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Протягом доби противник завдав 10 ракетних та 29 авіаційних ударів. Здійснив 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. За минулу добу наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка і Синьківка Харківської області; Стельмахівка, Червонопопівка і Кремінна — Луганської та Виїмка, Федорівка, Дубово-Василівка, Роздолівка, Парасковіївка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Веселе, Водяне, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка і Вугледар на Донеччині», — йдеться у повідомленні.

В Генштабі додали, що на Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли понад 15 населених пунктів. На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів. На Авдіївському та Шахтарському напрямках артилерійські обстріли зафіксовано по 20 районах населених пунктів. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 25 населених пунктів. На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони понад 25 населених пунктів.

«Крім того, обстрілів зазнали райони населених пунктів Колос Чернігівської області; Мефедівка, Бачівськ, Есмань, Харківка, Заруцьке, Кіндратівка, Юнаківка, Запсілля, Майське та Мезенівка Сумської області, а також Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Стрілеча, Красне, Борисівка, Веселе, Стариця, Красне Перше на Харківщині», — йдеться у повідомленні.

За повідомленням Генштабу, авіація Сил оборони протягом доби завдала 5 ударів по районах зосередження ворога, а також один — по позиції зенітно-ракетного комплексу. Сили протиповітряної оборони збили 6 БпЛА противника. За попередньою інформацією, 5 — типу «Ланцет» та 1 — «Зала». Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили 3 райони зосередження живої сили противника та позицію зенітно-ракетного комплексу С-300 на вогневій позиції.

Як писали «ФАКТИ», раніше в Інституті дослідження війни (ISW) заявили, що російський диктатор володимир путін зрозумів, що війна затягнеться через невдачі його армії і несподівану рішучість України. Також стало відомо, що на зустрічі міністрів оборони країн НАТО вирішили надати Україні більше важких озброєнь.

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