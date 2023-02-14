Щодня до 1000 солдатів: стало відомо, наскільки високими є втрати росії на сьогодні

росія несе значні втрати у війні проти України. За даними британської розвідки, наразі країна-агресорка стоїть перед складним рішенням щодо спрямування своїх сил для ведення агресивної війни проти України. Військові, ймовірно, вже розгорнули більшість резервістів, призваних під час часткової мобілізації, оголошеної лідером кремля володимиром путіним у вересні, повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

Таким чином, москва опинилася перед складним вибором, і наразі в неї залишаються три варіанти: або продовжувати виснажувати свої сили, або зменшувати свої цілі, або проводити нову мобілізацію.

Німецьке видання Welt також стверджувало про «величезні втрати матеріальні, але перш за все — людських життів». Точну кількість важко підтвердити, але за оцінками декількох джерел, росія втрачає від 500 до 1000 солдатів щодня.

Британці також спостерігають зменшення набору в'язнів до російської приватної армії «Вагнер». Її керівник євген пригожин оголосив про припинення вербування зеків. Ключовим фактором цього, ймовірно, є суперництво між російським міністерством оборони і групою найманців, повідомили в Лондоні. Російські офіційні дані, згідно з доповіддю, свідчать про зниження темпів набору вже з грудня. Мабуть, новини про сувору реальність найманців «Вагнера» в Україні дійшли до засуджених у тюрмах, пишуть британські аналітики.

Нагадаємо, Міністерство оборони Великої Британії публікує щоденні зведення про перебіг війни з моменту початку агресії проти України, посилаючись на розвіддані. Таким чином британський уряд намагається протидіяти російському наративу.

За даними Генштабу ЗСУ, мобілізованим, які не бажають воювати, окупанти обіцяють доплату за кожен кілометр захопленої української землі.

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