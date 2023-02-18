Потрібні молоді пагони сосни: готуємо відвар проти головного болю

Є дуже прості, але ефективні рецепти народної медицини, які допоможуть привести артеріальний тиск у норму мінімум на кілька років. А саме тиск найчастіше провокує головний біль. І до того ж чудо-засіб не коштує ні копійки.

«Поліпшення може настати вже через 5 днів — зникнуть головні болі, а за місяць можете пробувати поступово скасовувати гіпотензивні препарати, — розповів „ФАКТАМ“ травник Андрій Форсюк. — Крім того, цей відвар має імунозміцнювальні властивості, є профілактичним засобом проти грипу, має гарну сечогінну дію. Найцінніше — це хвоя, коли живиця липне до рук, збирається з 10 до 12 години дня, (тільки 2 години)».

Збираємо тільки в сонячний день, наголошує травник. Треба брати молоді пагони сосни.

«5 столових ложок залити літром води, варити 10 хвилин. Випиваємо відвар впродовж двох днів. І знову заливаємо 1 літром води, варимо 20 хвилин, випиваємо. 3 рази заливаємо, варимо 30 хвилин, випиваємо, і робимо нову порцію, також три рази заливаємо. Курс лікування — до тижня».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як нормалізувати тиск за допомогою глоду.

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