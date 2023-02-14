Знижуємо артеріальний тиск природним шляхом: шість ефективних порад на кожен день

Високий кров'яний тиск є одним з найнебезпечніших факторів ризику інсульту, інфаркту та багатьох інших серцево-судинних захворювань. Якщо ви хочете знизити артеріальний тиск природним шляхом, вам слід дотримуватися основних порад, рекомендованих кардіологами, також можна багато чого досягти за допомогою природних засобів, пише видання Herzstiftung.

«За допомогою спорту та щоденних вправ можна знизити показники приблизно на 5−9 мм рт. ст. Будьте активними щонайменше п'ять разів на тиждень по 30 хвилин. Зниження артеріального тиску особливо помітне при високих вихідних показниках. Добре підходять види спорту на витривалість: їзда на велосипеді, ходьба або плавання. Надмірна вага є основним фактором ризику високого кров'яного тиску. Кожен кілограм, який ви втрачаєте на вагах, може знизити ваш артеріальний тиск ще на 1−2 мм рт. ст. 3».

Близько 50 відсотків хворих на гіпертонію чутливі до солі. Як показали дослідження, якщо заощаджуватимете одну чайну ложку солі на день — це близько п'яти грамів — зможете знизити артеріальний тиск.

«Особливо здорова їжа (фрукти, свіжоприготовлені овочі) має низький вміст солі, в той час, як хліб має високий вміст солі. Однак може знадобитися кілька тижнів для того, щоб ефект зниження артеріального тиску від обмеження солі почав діяти. Чоловікам не варто вживати більше 20 грамів алкоголю на день, жінкам — не більше десяти грамів. Десять-дванадцять грамів алкоголю відповідають «стандартному келиху», тобто 0,25 літра пива, 0,1 літра вина, 0,1 літра ігристого вина або 0,33 літра змішаного пивного напою.

Робочий або особистий стрес підвищує рівень артеріального тиску. Переконайтеся, що ви робите достатньо перерв, відпочиваєте та спите. Стрес запускає молекулярні процеси в організмі. А це може призвести до хронічного запалення в організмі, яке потім пошкоджує кровоносні судини і підвищує кров'яний тиск".

Також, додає видання, кров'яний тиск знижується вже через тиждень після відмови від куріння. Через два роки після цього колишній курець має майже такий самий ризик серцево-судинних захворювань, як і людина, яка не курить протягом усього життя. Заміна сигарет на системи випаровування (електронні сигарети) не є розумною альтернативою з точки зору здоров'я.

«Крім того, ви знайдете на своїй кухні деякі натуральні продукти, що знижують тиск. Наприклад, буряк, здається, має вплив — принаймні невеликий і короткочасний — на кров'яний тиск. Невелике англійське дослідження за участю 14 добровольців показало, що вживання півлітра бурякового соку може знизити систолічний артеріальний тиск приблизно на 5 мм рт.ст. протягом 24 годин. Ефект, ймовірно, пов'язаний з речовинами, що містяться в буряку. Інші овочі, такі як фенхель або білокачанна капуста, також дещо знижують тиск. Темний шоколад — бажано з вмістом какао 85% або більше — також може дещо знизити артеріальний тиск, імовірно, завдяки високому вмісту певних рослинних сполук, які називаються флавоноїдами».

Нагадаємо рекомендації фітотерапевта Андрія Пашова щодо зниження тиску.

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