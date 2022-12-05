Приготуйте цей настій з липи і про головний біль навіть не згадаєте: поради фітотерапевта

Ця рослина багата на вітамін С, каротин, флавоноїди, дубильні речовини, ефірні масла, фенолкарбонові кислоти, органічні кислоти (яблучну, лимонну, глиоксалеву)

Та, звісно, лікувальні властивості липа має в більшій мірі завдяки кампферолу та кварцетину. Вона володіє жарознижувальними, бактерицидними, потогінними, заспокійливими, слабкими спазмолітичними та обезболюючими властивостями, повідомляє фітотерапевт Андрій Пашов, який раніше радив при гипертонії застосовувати лимон.

«Настій квітів липи застосовують при грипі, простудних захворюваннях, бронхітах, при інфекційних хворобах у дітей, невралгіях, як сечогінний та потогінний засіб, при циститах, жовтухах, подагрі, неврозах. Чай з липи п’ють при гіпертонічній хворобі, судинних кризах, цей напій сприяє потовиділенню, зниженню артеріального тиску та діє заспокійливо. Чудовий мембранопротектор та гепатопротектор».

Травник радить використовувати 10 г квітів (3 столових ложки) на 300 мл окропу.

«Після того настояти 30−40 хвилин, процідити. Приймати по ½ склянки в гарячому вигляді. 2−3 рази на день після їжі при простудних захворюваннях, грипі, туберкульозі, головних болях, при уретритах, і пієлоциститах, суглобовому ревматизмі. Рекомендовано також полоскання при ангінах, запальних процесах».

Нагадаємо пораду Андрія Пашова, як у домашніх умовах позбутись запалень.



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