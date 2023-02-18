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Суспільство та люди

Кабмін розширив перелік українців, яким дозволено виїзд за кордон в умовах війни

15:02 18 лютого 2023
Виїзд за кордон

В Україні розширили список держслужбовців, які можуть виїхати за кордон в умовах воєнного стану. Це стосується також і чоловіків. Про це випливає із постанови Кабміну.

Так, жінка, яка є усиновлювачем, опікуном, піклувальником, однією з прийомних батьків або однією з батьків-вихователів, яка виховує дитину/дітей до 18 років, може виїхати за кордон для відвідування дитини або її супроводу.

Зокрема, для виїзду з країни необхідні такі документи: закордонний паспорт, свідоцтво про народження дитини, документи, що підтверджують перебування дитини за кордоном.

Чоловіки-держслужбовці, окрім вищевказаних документів додатково повинні мати документи, що підтверджують статус одинокого батька, виховання та утримання дитини батьком самостійно.

Як писали «ФАКТИ», 27 січня уряд схвалив постанову, яка забороняє на період воєнного стану виїзд держслужбовців за кордон без поважних причин.

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