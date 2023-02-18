«На початку війни ми з батьком самостійно робили бронежилети та передавали на фронт», — український блогер Андрій Кулик

До дня річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого український інфлюенсер, в якого майже 500 тисяч фоловерів, співак та волонтер Андрій Кулик ексклюзивно для «ФАКТІВ» розповів про те, як війна змінила його життя та про волонтерську діяльність за час війни.

— Як допомагаєте Україні на шляху до перемоги?

— Від початку повномасштабного вторгнення стараюся допомагати як фінансово, так і інформаційно. На початку, коли ціни на бронежилети зросли і продавались втричі дорожче, ми з татом вирішили робити їх самі. За допомогою людей, які мене дивляться в інстаграмі, зібрали кошти, закупили спеціальний бронеметал, порізали, погнули, поклеїли протиуламковий шар та повезли на полігон на тест… Вийшли плити четвертого класу захисту, загалом ми з татом зробили 300 броніків, які відправили безкоштовно хлопцям, які нас захищають в різних куточках України.

— Розкажіть про свою волонтерську діяльність…

— Організовуємо різноманітні цікаві заходи, щоб допомагати нашим військовим на шляху до перемоги. Одного разу зробили лотерею з іншими блогерами, де зібрали кошти на авто для ЗСУ. Також організував «Благодійну коляду» у своєму СМТ Перегінську, де ми з молоддю зібрались та заколядували на ще одне авто для односельця, який на передовій. Ще закуповували в Італії через знайомих тепловізори, рації, аптечки, які надсилав нашим ЗСУ. Це все за допомогою інстаграму та людей, які за мною слідкують у соціальних мережах.

Андрій з друзями зібрали кошти на авто та інше обладнання для ЗСУ

— На що вдалось зібрати кошти?

— На цей час зібрали з друзями вже 600 тис. гривень на антидронову рушницю та дрон з нічним баченням. Це все також завдяки кожному, хто долучається! Я допомагаю нашим ЗСУ і надалі допомагатиму, поки не почуємо ці два омріяні слова: «Україна перемогла!»

— Як вас змінила війна?

— Я почав цінувати кожен прожитий день…

"Я почав цінувати кожен прожитий день", - каже Андрій Кулик

— На вашу думку, який буде 2023 рік для вас особисто та для України в цілому?

— Я думаю, що 2023 рік для країни стане історичним, хоча і буде доволі важким. А для мене і всіх українців, надіюся, буде трошки кращим, ніж попередній.

— Що зробите одразу після Перемоги?

— Зберу всіх рідних та відсвяткуємо. Також ввімкну світло у всіх кімнатах і буду радіти, що ми разом це все пережили!

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