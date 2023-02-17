Я так люблю жити: Оля Полякова презентувала маніфест сильної жінки

Популярна співачка Оля Полякова, яка нещодавно переклала українською мовою трек «Длинные ноги», продовжує випускати нові пісні. Артистка представила ліричну композицію «Танцюю, як в останній раз», яку створила з Ольгою Бажаною, авторкою хітів Полякової «Королева Ночі», «Любовница» та «Все буде добре, Оля».

«Моя нова концертна програма, яку я презентую вже 8 березня, повністю написана українською, а більшість пісень створені саме Олею. Я нарешті знайшла свого автора, який тонко відчуває не лише мої настрої та переживання, а й дуже точно передає мою енергію у піснях. Наша нова пісня „Танцюю, як в останній раз“ водночас сумна і надихаюча, з вірою та надією на те, що завтрашній день буде ліпшим, аніж сьогодні, а сьогодні треба жити та вірити в краще», — коментує прем’єру Оля Полякова.

Оля додала, що під час війни створила нову концертну програму виключно з українських пісень і готується до першого шоу.

Нагадаємо, раніше гурт «Антитіла» випустив потужну композицію та кліп «Фортеця Бахмут».

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